Работники химических предприятий попросили у президента диалога и недопущения сокращения рабочих мест в отрасли

23 июня трудовые коллективы предприятий химической отрасли Украины обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о возможном завершении специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украине БЕЗ введение каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украине. И по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке.

Однако целый ряд государственных служащих ссылается на якобы личное решение Президента Украины о нецелесообразности защиты химических предприятий, которое якобы было озвучено Владимиром Зеленским во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой неделе в Офисе Президента Украины), к которой , к сожалению, не были привлечены представители украинского химпрома", - заявляют представители химических предприятий.

"На отечественных химических предприятиях - производителях удобрений (АО «Днепроазот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», АО«Одесский припортовый завод», ОАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ), ПАО «Сумыхимпром», ЗАО «Азот», предприятиях компании «Гросдорф») сегодня работает около 20 000 сотрудников. Часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния, усиленного также карантинными мероприятиями. Крупные предприятия увольняют 5% персонала уже сегодня, малые предприятия химической отрасли сокращают 10% персонала. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода.

Отказ от защиты химических предприятий и не введение квот продолжит этот тренд: тысячи человек будут уволены, или до 40% персонала к концу текущего года", - говорится в письме.

Авторы письма попросили Президента Украины разобраться с проблемой, выслушав все позиции и точки зрения. Услышать голос украинского химпрома, представители которого стремятся довести до вашего сведения объективную информацию, а не только голос лоббистов импорта.

Письмо подписали председатели правления и главы профсоюзов АО «Днепроазот», ЗАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», АО «Одесский припортовый завод», ОАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ), ПАО «Сумыхимпром», ЧАО «Азот».