Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Зеленский назвал "засранцами" дальнобойщиков, которые едут с перегрузом
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
Со-промоутер Усика невольно унизил украинца
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
В Украине зарегистрировали 833 новых случая COVID-19
Умер черкасский митрополит Софроний
Умер черкасский митрополит Софроний
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
В сети появилось видео взрыва дома на Позняках
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Кризис остановил трехлетний рост доходов украинцев

"Рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен".

Кризис остановил трехлетний рост доходов украинцев
Фото: gregorylee/Depositphotos

Экономический кризис остановил рост реальных доходов украинцев, который продолжался три последних года.

Об этом говорится в отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Снижение темпов роста заработной платы наблюдалось еще в 2019 году, но карантин сразу привел к ее падению. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% по сравнению с предыдущим годом из-за низкой деловой активности и меньшего спрос на рабочую силу.

Резкое увеличение объемов социальной помощи - коронавирусная доплата к пенсиям и их ежегодная индексация - не имела значительного положительного влияния на доходы населения, говорится в обзоре.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте-апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9%, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

"Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест", - отмечают эксперты НБУ.

По мнению Национального банка, "рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен", так как еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также