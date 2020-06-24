Кризис остановил трехлетний рост доходов украинцев

Экономический кризис остановил рост реальных доходов украинцев, который продолжался три последних года.

Об этом говорится в отчете Национального банка о финансовой стабильности.

Снижение темпов роста заработной платы наблюдалось еще в 2019 году, но карантин сразу привел к ее падению. В апреле впервые с марта 2016 года реальная зарплата уменьшилась на 0,5% по сравнению с предыдущим годом из-за низкой деловой активности и меньшего спрос на рабочую силу.

Резкое увеличение объемов социальной помощи - коронавирусная доплата к пенсиям и их ежегодная индексация - не имела значительного положительного влияния на доходы населения, говорится в обзоре.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте-апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9%, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

"Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест", - отмечают эксперты НБУ.

По мнению Национального банка, "рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен", так как еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года