НБУ: банки прошли пик коронакризиса в отличной форме

Результаты стресс-тестов лучше, чем в прошлом году.

Национальный банк считает, что украинская банковская система прошла пик коронакризиса в отличной форме.

Об этом рассказали руководители НБУ на брифинге в среду во время презентации отчета о финансовой стабильности.

Чтобы оценить влияние кризиса на банки, НБУ провел быстрое стресс-тестирование. Результаты оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к кризису.

В то же время было обнаружено, что девять банков (их названия не указаны) могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два - государственные.

На них приходится 30% активов банковского сектора, но госбанки при необходимости гарантированно получат поддержку. Таким образом, в зоне риска находятся только частные банки, на которые совокупно приходится 5% активов банковского сектора.

"Помню, как в 2016 году, когда Национальный банк начал публикацию отчета о финансовой стабильности, мы говорили, что, учитывая состояние украинской банковской системы, это был вызов о финансовой нестабильности. Сейчас на третьем месяце кризиса, которую много людей считают самым большим мировым кризисом со времен Большой депрессии, это отчет именно о финансовой стабильности. Украинская банковская система доказала, что она устойчивая и достаточно неплохо выдерживает удар этого кризиса", - сказал на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Этому способствовала работа, проведенная НБУ и банками после кризиса 2014 годов, а также хорошая макрофинансовая ситуация с низкой инфляцией, высокими резервами и стабильным валютным рынком.

"Тем не менее перед банками есть несколько вызовов. Главный - это ухудшение качества кредитного портфеля", - отметил директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.

По оценкам НБУ, около 10% корпоративного кредитного портфеля может стать неработающим.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий раньше говорил, что нынешний кризис стал первым в истории Украины "когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов, длинных очередей вкладчиков у банкоматов".