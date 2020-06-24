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МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год

Пандемия оказала более негативное влияние, чем ожидалось.

МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
Фото: EPA/UPG

Международный валютный фонд ухудшил свои прогнозы на 2020 год. Если в апреле он прогнозировал сокращение глобальной экономики на 3%, то сейчас ожидается спад на 4,9%.

Об этом говорится на сайте МВФ.

"Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление прогнозируется более постепенным, чем считалось ранее", - заявили в фонде.

Поэтому МВФ предполагает, что ВВП США в 2020 году сократится на 8% (а не на 5,9%), еврозоны - на 10,2% (а не на 7,5%), Японии - на 5,8% (а не на 5,2%), Великобритании - на 10,2% (а не на 6,5%).

Экономика Китая увеличится по итогам года только на 1% (раньше ожидалось 1,2%).

Напомним, что в апреле МВФ прогнозировал сокращение украинской экономики на 7,7%, но позже ухудшил этот прогноз до 8,2%.

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