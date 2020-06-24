Депутаты предложили повысить лимит для анонимных платежей с 5 тыс. до 25 тыс. гривен

В Раде признали, что создали "неудобства для простых граждан".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3686 о повышении предельной суммы денежных платежей без идентификации с 5 тыс. до 25 тыс. гривен.

Депутаты объясняют свое предложение тем, что требования принятого ими же закона о финмониторинге "создали значительные неудобства для простых граждан Украины".

"С 28 апреля анонимно нельзя отправлять более 5000 гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги. Например, пополнить банковскую карточку наличными в терминале без использования собственной карточки можно только на сумму до 5000 гривен. Так же пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта ограничено лимитом в 5000 гривен", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в декабре 2019 года Рада приняла поправки в закон о предотвращении и противодействии отмыванию денег.

Законопроект должен был гармонизовать стандарты предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Он повысил со 150 тыс. до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшил с 17 до четырех.

В то же время закон обязал Нацбанк снизить с 15 тыс. гривен до 5 тыс. предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.