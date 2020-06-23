Разумков: коронавирусом переболели 15-17 нардепов

"Если не ошибаюсь, два человека еще болеют".

В Верховной Раде коронавирусом COVID-19 переболели 15-17 народных депутатов.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - рассказал Разумков в интервью "UA: Украинское радио".

Напомним, самыми известными депутатами, у которых выявили коронавирус, были Сергей Шахов (который активно освещал свою болезнь в социальных сетях) и Вадим Новинский.

16 мая Разумков сообщил, что все депутаты, заразившиеся коронавирусом, уже вылечились.