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Разумков: коронавирусом переболели 15-17 нардепов

"Если не ошибаюсь, два человека еще болеют".

Разумков: коронавирусом переболели 15-17 нардепов
Фото: Михаил Палинчак

В Верховной Раде коронавирусом COVID-19 переболели 15-17 народных депутатов.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Переболело в целом где-то людей 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют (…) Я имею в виду народных депутатов", - рассказал Разумков в интервью "UA: Украинское радио".

Напомним, самыми известными депутатами, у которых выявили коронавирус, были Сергей Шахов (который активно освещал свою болезнь в социальных сетях) и Вадим Новинский.

16 мая Разумков сообщил, что все депутаты, заразившиеся коронавирусом, уже вылечились.

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