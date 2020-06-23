Президент Владимир Зеленский предложил зачислить судей старого Верховного Суда в новый.

Об этом говорится в законопроекте №3711 от 22 июня, подготовленный в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ликвидации Верховного Суда Украины.

Законопроект также определяет новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей - одного из ключевых органов судебного самоуправления. Его нужно изменить в связи с другим решением Конституционного суда, признавшего судебную реформу Зеленского частично неконституционной.

ВККС будет состоять из 16 членов (а не 12, как раньше), которых на четыре года назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса.

Законопроект предлагает исключить из законодательства статью о создании Комиссии по вопросам добропорядочности и этики в составе Высшего совета правосудия. Она занималась проверкой членов или кандидатов в состав ВСП и ВККС и мониторингом информации о судьях Верховного Суда.

Теперь решение об увольнении членов Высшего совета правосудия будет принимать сам совет.

По мнению Центра противодействия коррупции, новая судебная реформа противоречит требованиям Международного валютного фонда.

"В недавно подписанном меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство обновить Высший совет правосудия - ключевой орган, ответственный за подбор и увольнение судей. Меморандум предусматривает создание независимой комиссии с международными экспертами в составе, которая должна провести проверку членов ВСП на соответствие закону и критериям добропорядочности и инициировать их увольнение. Вместо этого президент в своем законопроекте предлагает, чтобы решение, увольнять ли членов ВСП, принимала сама ВСП - за такое решение должны проголосовать не менее 14 членов совета. О создании независимой комиссии с международниками в составе в законопроекте ни слова", - отмечает ЦПК.

Напомним, в 2016 году в результате судебной реформы Верховный Суд Украины должны были ликвидировать, как и высшие спецсуды. Был создан новый Верховный Суд в результате конкурса. Процедура ликвидации этих судов пока не закончена.

Судьи Верховного Суда Украины, большинство из которых не прошли конкурсные процедуры в Верховный Суд, подали жалобу в Конституционный Суд.

В ноябре 2019 года вступила в силу новая реформа, принятая уже при президенте Зеленском. Она предусматривала перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей и сокращение количества Верховного Суда в два раза - с 200 до 100 человек.