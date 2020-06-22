Зеленский: "У меня нет времени на то, чтобы верить или не верить Путину"

"Я просто должен делать свою работу, как я считаю правильно, чтобы достичь результата".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет времени на то, чтобы доверять или не доверять президенту РФ в вопросе заключения договора о мире на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью канадском изданию The Globe and Mail, перевод которого обнародовали в пресс-службе ОПУ.

"Скажу вам откровенно, у меня нет времени на то, чтобы верить или не верить Владимиру Путину. Я просто должен делать свою работу, как я считаю правильно, чтобы достичь результата. Мы за это время вернули 130 человек из плена. Я понимаю, что это не большая победа, но это те маленькие победы, которые обязательно приведут к большой. А для нас это - возвращение всех украинцев и всех наших земель. И вот в это я очень верю. И вот на это у меня есть время", - заявил президент.

Зеленский сообщил, что с Россией ведутся переговоры о возвращении крымчан, которые находятся в тюрьмах, об открытии КПВВ между подконтрольной и оккупированной территорией.

Он также отметил, что в приоритете сохранение молодежи, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях.

"Нам очень важно, чтобы они поступали в украинские ВУЗы, на наши территории. Например, отменяем для них ВНО, чтобы дети с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма без экзаменов могли поступить в лучшие учреждения высшего образования Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что он не поедет на военный парад в Москву, однако официального приглашения на него не было.

Напомним, что в марте Владимир Зеленский заявил, что может договориться с Владимиром Путиным о завершении войны в Украине. В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год при отсутствии прогресса.