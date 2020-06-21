Порошенко в интервью CNN: попытки разрушить стратегическое партнерство Украины и США - это российский сценарий

Украина и украинцы чувствуют и очень ценят мощную двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, а любые попытки ее поколебать играют в пользу Кремля. Об этом Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью одному из самых влиятельных политических обозревателей США Фариду Закария на телеканале CNN.

«Хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить слова благодарности Соединенным Штатами. За то, что я, будучи президентом Украины, чувствовал ту важнейшую и мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов - как от демократов, так и от республиканцев. Поверьте - сегодня Украина является одним из самых про-американских государств в мире. Мы очень благодарны за предоставление нам столь значительных объемов поддержки для защиты нашего суверенитета против российской агрессии, нашей территориальной целостности, нашей независимости. И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интерасах Соединенных Штатов», - отметил Порошенко.

«Начиная от моего первого визита в Конгресс США, 18 сентября 2014 как представитель многомиллионного украинского народа почувствовал ту мощную и чрезвычайную поддержку Конгресса на основе двухпартийности. Я думаю, что тогда Украина объединяла Соединенные Штаты. Украинская борьба объединяла и республиканцев, и демократов в их твердой поддержке свободы, демократии и верховенства права как основных ценностей демократического общества. И я совсем не исключаю, что это точно в интересах России - запустить такой сценарий, что «Украина против Трампа», или «Украина против Байдена», или «Украина против Обамы». Поверьте, Украина - за Украину. И Украина - за Соединенные Штаты. И вот это не в интересах России», - убежден экс-президент.

Порошенко также подчеркнул, что никогда не чувствовал давления или попытки влиять со стороны американских партнеров.

«Мой абсолютно четкий ответ - Нет! Никогда! Я могу сказать, что ни Президент Обама или Вице-президент Байден, ни Президент Трамп или Вице-президент Пенс никогда не осуществляли никакого давления на меня», - отметил Порошенко.