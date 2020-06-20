В Офисе президента анонсировали либерализацию визового режима

"Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней".

Украина в ближайшие две недели либерализирует визовый режим для иностранцев.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РБК-Украина.

"Я думаю, что через неделю-две она будет - либерализация визового режима. Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней. Слушайте, ну никто сюда поедет за такие деньги и такой срок получения визы" , - подчеркнул он.

Тимошенко добавил, что планируется внедрить электронную визу для туристов.