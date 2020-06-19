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У Зеленского поделились планами "Большой стройки"

Инициированная президентом национальная программа стартовала по всей Украине 1 марта.

У Зеленского поделились планами "Большой стройки"
Кирилл Тимошенко
Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Правительство планирует увеличить объемы строительства и ремонта дорог в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году..

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует пресс-служба ОП.

"Мы просим прощения, что их (дороги) ремонтируют в летний период, но такова реальность. Мы начали строить их с конца февраля. И это будет продолжаться, пока нам позволит погода. Это шесть с половиной тысяч километров дорог (...) В следующем году мы хотим это увеличить", - сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

Также по программе "Большая стройка" в регионах страны планируется построить 100 детских садов, 100 школ, 100 стадионов и 210 приемных отделений в опорных больницах.

Тимошенко сообщил, что при Офисе президента создан координационный совет, который будет заниматься сотрудничеством между Кабинетом министров и председателями областных государственных администраций в вопросе реализации программы "Большая стройка".

Кирилл Тимошенко отметил, что на следующей неделе планируется открыть после капитального ремонта участок трассы Киев - Одесса, а через несколько недель - трассу Северодонецк - Станица Луганская.

Заместитель руководителя Офиса президента напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс, согласно которому местные власти могут сотрудничать с финансовыми учреждениями по кредитованию на ремонт дорог.

Программа масштабного строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и украинских дорог, которая получила название «Большая Стройка», была инициирована Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году. Благодаря заблаговременно начавшейся подготовке к реализации программы она массово стартовала во всех регионах Украины 1 марта, а на многих объектах работы начались даже раньше срока.

Изначально в планы "Большой Стройки" входило строительство и ремонт 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных сооружений. Сегодня, как следует из карты, представленной Голиком, перечень объектов значительно расширился: 157 детских садов, 246 школ, 170 спортивных сооружений, 422 амбулатории и 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения.

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