Коррупционность ГАСИ очевидна даже девятикласснику, реформа требует скорости, - Чернышов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью LB.ua опроверг критику в свой адрес относительно затягивания реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции.

"На мой взгляд, это не так. Я совершенно не торможу процесс реализации реформы, который с правовой точки зрения регулируется постановлениями Кабинета министров 218, 219. С момента их принятия были осуществлены действия по ликвидации ГАСИ, назначение и введение ликвидатора, создание Государственной инспекции градостроительства, назначение туда руководителя, создание Сервисной службы градостроительства. Точно так же туда недавно был выбран руководитель и начат процесс формирования этого всего", - рассказал Чернышов.

Один из органов, по его словам, контролирующий с функциями наблюдения, второй - сервисный (занимается выдачей документов).

"Эти структуры еще не работают. Только создаются. Как и любая реформа, реформа ГАСИ вызывает, с одной стороны, сопротивление, с другой стороны - ряд вещей, которые требует синхронизации. Плюс мы должны понимать, что в рамках реформы ГАСИ реализация постановлений Кабмина требует законодательных изменений", - отметил министр.

При этом он отметил, что коррумпированность ГАСИ не позволяла ждать с реформированием этой отрасли и принятия соответствующего закона.

"Реализация реформы требует определенной скорости. И эта скорость могла быть обеспечена только постановлением Кабмина на тот момент. Вопрос был затянут очень сильно, коррупционность ГАСИ очевидна даже девятикласснику. Поэтому здесь необходима динамика проведения", - сказал глава ведомства.

Говоря о необходимости принятия закона о градостроительстве, руководитель Минрегиона, отметил плодотворное сотрудничество с парламентскими комитетами.

"Мы провели несколько встреч с членами комитета. Я представил свою программу деятельности,сделал презентацию. Считаю, что у нас абсолютно конструктивное и положительное взаимодействие с комитетом, как с одним, так и с другим. К нам два комитета имеют отношения. Как с комитетом Клочко, так и с комитетом Геруса у нас абсолютно эффективное взаимодействие. Мы друг другу необходимы для того, чтобы взаимодействовать по строительству. Помимо жилого сектора, строительство распространяется на другие вещи. Очевидно, что в Украине строительство - не транспарентная отрасль. Я проверяю это наличием международного капитала. Есть у нас в жилищном сегменте международный капитал? Нет. За маленьким исключением. Хотя страна с большим населением, есть объем сделок и так далее. Почему? Потому что не транспорентна индустрия.

Где у нас есть международный капитал? В лучшем случае, в сегменте коммерческой недвижимости и то в фазе уже законченных объектов. Все остальное это локальный капитал, часто со странным происхождением. Моя задача - открыть этот рынок, сделать строительство понятным, доступным, транспарентным, легким в реализации, убрать оттуда теневую составляющую. Тогда придет капитал", - резюмировал министр.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко обвинял Алексея Чернышова в том, что он тормозит процесс ликвидации ГАСИ.