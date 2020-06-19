​Замглавы МИДа Божок просит отстранить его на время расследования дела Порошенко

"Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам"

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок просит министра Дмитрия Кулебу отстранить его на время расследования дела против пятого президента Украины Петра Порошенко о законности назначения Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления по делу против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорского "внимания", попросил об отстранении сам", - написал он.

Божок прикрепил копию соответствующего заявления на имя Кулебы.

Фото: twitter.com/YehorBozhok

"В связи с тем, что ГПУ решено продолжить следствие по внесенному в ЕРДР производству по подозрению меня в уголовном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования сложившейся ситуации, прошу отстранить меня от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

12 июня Божок получил подозрение по этому делу - ему вменяют выполнение "заведомо незаконного указа".