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Замглавы МИД Божок получил подозрение по делу Порошенко

Ему вменяют выполнение "заведомо незаконного указа".

Замглавы МИД Божок получил подозрение по делу Порошенко
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок получили подозрение по делу Петра Порошенко.

Как сообщает "Укринформ", подозрение Божку предъявили еще в апреле, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательной. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божка любой меры пресечения.

"Мне инкриминировалось то, что в 2018 году я, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа Президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. «О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины» приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщил Божок.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое "полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения".

"Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа", - говорится в комментарии Божка.

Сторона обвинения собирается ходатайствовать об аресте Божка с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн гривен.

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

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