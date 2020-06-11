Ермак в Минске обсудил будущий визит Зеленского в Беларусь

Глава ОП находится в Беларуси с рабочим визитом.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе рабочего визита в Беларусь встретился с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергеенко.

Участники встречи обсудили будущий официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь текущего года, информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

"Андрей Ермак и Игорь Сергеенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество", - указывается в сообщении.

Андрей Ермак и Игорь Сергеенко также обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

"Глава Администрации президента Беларуси назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь", - информируют в ОП.

Отдельно руководитель Офиса президента Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе визита также состоялся ряд встреч с членами новоназначенного правительства Беларуси для сохранения высокой интенсивности двусторонних контактов.