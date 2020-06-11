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Глава Закарпатской ОГА прокомментировал расширение Береговского района в рамках реформы

Петров пояснил, что создание районов - это компетенция государственной власти, а не уровень обладминистрации.

Глава Закарпатской ОГА прокомментировал расширение Береговского района в рамках реформы
Алексей Петров
Фото: Наші Гроші

Глава Закарпатской областной госадминистрации Алексей Петров прокомментировал расширение Береговского района в рамках реформы децентрализации.

"Ответил на брифинге на вопросы журналистов по созданию районов, Береговского частности", - написао он в фейсбуке.

Петров пояснил, что создание районов - это компетенция государственной власти, а не уровень обладминистрации. При моделировании районов были выполнены законодательные требования и методические рекомендации по критериям формирования админстративно-территориального единиц субрегионального (районного) уровня.

Петров отметил, что созданный Береговский район соответствует критериям численности населения в административно-территориальной единицы как украинской методологии, так и европейской системы территориального деления страны - NUTC (НАЦ) - по какой небольшие регионы начинают формировать от 150 тыс. населения. Расширенный Береговский район будет - 195 тыс 600 человек.

"По методике райцентром выбирают тот город, который является близким к границе. Таким является Берегово, также город имеет областное подчинение. Соответствует государственной стратегии трансграничного сотрудничества, здесь уже имеющиеся инструментарии к международному сотрудничеству. Райцентр - на границе с Евросоюзом. Стоит на спроектированной международной магистрали М3 -5 Критский транспортный коридор. Это инфраструктурная точка доступа к привлечению инвестиций. А соответственно - развития региона", - пишет Петров

"Образования района, районного центра - это прежде всего - представительство государственной власти на местном уровне. По национальному составу или этническому принципу формирования районов - речь об этом не идет! При формировании районов учитывают вопросы государственного управления, государственной политики. На первом месте - интересы государства и граждан Украины. Всех жителей мы рассматриваем как граждан Украины, независимо от национальности. Если работают государственные институты, то угроз не должно" - добавил глава ОГА.

Напомним, 6 июня Минрегион обнародовал проекты будущих районов Украины. Укрупнение коснулось всех областей, кроме оккупированного Крыма.

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