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Члены следственной комиссии Рады назвали необоснованным подозрение Стерненко

Депутаты подозревают заказной характер дела.

Члены следственной комиссии Рады назвали необоснованным подозрение Стерненко
Фото: Макс Требухов

Члены временной следственной комиссии Верховной Рады по нападениям на Катерину Гандзюк и других общественных активистов назвали необоснованным подозрение, предъявленное Сергею Стерненко 11 июня.

Об этом они сообщили в открытом обращении.

"Аргументация следствия СБУ опирается на данные только одной судебно-медицинской экспертизы и не принимает во внимание данные других экспертиз", - заявили депутаты.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Депутаты ставят под сомнение выводы СБУ о "последовательности и времени нанесения Ивану Кузнецову ран, а также в отношении конкретного места совершения нападения на Сергея Стерненка и способности Ивана Кузнецова преодолеть определенное расстояние с проникающим ножевым ранением".

В заявлении говорится, что подозрение Стерненко базируется на результатах экспертиз с взаимоисключающими данными, но строится только на одной из них, что "может свидетельствовать о ненадлежащем расследовании дела и его заказном характере".

Статью о незаконном обращении с оружием, которую инкриминируют Стерненко, депутаты тоже отметают. "Изъятый у него нож, по выводам экспертизы, не является холодным оружием, и свободно продается в магазинах, поскольку является обычным перочинным ножом", - говорится в заявлении.

На этом основании депутаты заявили, что "полученное Сергеем Стерненко сообщение о подозрении является безосновательным".

В следственную комиссию входят 13 депутатов. Заявления опубликованы на фейсбук-страницах большинства из них, включая председателя Игоря Василива и его заместительницы Соломии Бобровской.

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