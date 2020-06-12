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Порошенко примет участие во встрече лидеров ЕНП

Встреча будет посвящена вопросам "Восточного партнерства".

Порошенко примет участие во встрече лидеров ЕНП
Фото: eurosolidarity.org

Председатель политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко принял приглашение Президента Европейской народной партии Дональда Туска принять участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам «Восточного партнерства» 17 июня 2020 года. Об этом сообщает на сайте "Евросолидарности".

При этом сообщается, что во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами «Восточного партнерства», углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.

В "Европейской солидарности" отметили, что своем выступлении пятый Президент Украины проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной, в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и европейским Союзом.

"Особое внимание Петр Порошенко уделит состояния соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине", - отметили в пресс-службе.

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