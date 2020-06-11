Вендетта против Порошенко будет иметь плохие последствия, - канадский дипломат Роман Ващук

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от планов «бросить Порошенко за решетку». Об этом он написал в на своей странице твиттере.

«Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия», - отмечает Роман Ващук.