Минздрав заметил признаки возможного ослабления агрессивности коронавируса
Минздрав заметил признаки возможного ослабления агрессивности коронавируса
В Одессе обвалилась часть жилого четырехэтажного дома
В Одессе обвалилась часть жилого четырехэтажного дома
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
Danone решила прекратить рекламную кампанию с Пореченковым
Danone решила прекратить рекламную кампанию с Пореченковым
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Вендетта против Порошенко будет иметь плохие последствия, - канадский дипломат Роман Ващук

Дипломат считает это стратегической ошибкой.

Вендетта против Порошенко будет иметь плохие последствия, - канадский дипломат Роман Ващук
Посол Канады в Украине Роман Ващук
Фото: Радио Свобода

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от планов «бросить Порошенко за решетку». Об этом он написал в на своей странице твиттере.

«Планы бросить Порошенко за решетку были уже в середине 2019 года, тон которым задавали эмиссары Портнова/Коломойского в стремлении мести за экономические и репутационные потери и политических выгод на фоне негативного общественного восприятия Порошенко, которое помогли создать их медиа. Я говорил об этом раньше и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и иметь очень плохие последствия», - отмечает Роман Ващук.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также