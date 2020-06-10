Адвокат Илья Новиков: Офис генпрокурора готовит два уголовных дела против Порошенко за хулиганство

По его словам, один эпизод касается поездки пятого президента в Запорожье, второй - в Червоноград.

В Офисе генерального прокурора готовят два уголовных производства за хулиганство против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой".

По словам правозащитника, информацию о подготовке подозрений ему сообщили источники из Офиса генпрокурора.

"Сюжет такой - "хулиганство, совершенное пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу. Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки по Запорожью и Червонограду", - объяснил Илья Новиков.

По его словам, в ситуации с политическим преследованием Порошенко Офис генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, "которыми заканчивается здравый смысл и адекватность".

"Это стиль поведения, заимствованный у российских чиновников, которые не заботятся ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху", - заявил адвокат.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Порошенко вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.