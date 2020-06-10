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Danone решила прекратить рекламную кампанию с Пореченковым

Посол Украины во Франции поблагодарил компанию за быструю и адекватную реакцию.

Фото: twitter.com/Shamshur_O

Французская компания Danone решила прекратить рекламную кампанию с российским актером Михаилом Пореченковым. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone France Матиас Вишера (Mathias Vicherat). Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - написал посол в твиттере.

Напомним, что Пореченков разыскивается Службой безопасности Украины по террористической статье за поддержку российской оккупационной власти на Донбассе.

В октябре 2014 года он приезжал в Донецк и стрелял из крупнокалиберного пулемета в аэропорту, который был тогда местом боевых действий. После этого правоохранительные органы Украины возбудили против Пореченкова уголовные производства. В МВД заявляли, что подадут Пореченкова в розыск по линии Интерпола, и актер не сможет перемещаться по миру вне России, не будучи арестованным и экстрадированным в Украину.

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