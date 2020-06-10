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Начальник закарпатской ГосЧС времен Януковича вернулся на должность

Щербей доказал в суде, что его уволили незаконно.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Начальником закарпатского управления ГосЧС стал Мирослав Щербей. Его представили коллективу ведомства в среду, 10 июня, говорится на сайте службы

Как сообщает местное издание 0312, Щербей через суд доказал незаконность своего увольнения в 2015 году и восстановился в должности с 2 июля 2015 года.

В решении Закарпатского окружного административного суда от 25 мая 2020 года говорится, что приказ председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям №348 от 1 июля 2015 года об увольнении Щербея был противоправным, поскольку чиновник в это время находился на больничном, и отменен.

Решение еще не вступило в силу, но ГосЧС не стала его дожидаться.

Щербей возглавлял облуправление МЧС и ГосЧС в 2010-2015 годах.

Он был активным функционером Партии регионов на Закарпатье и был уволен в рамках процесса люстрации по итогам Революции достоинства.

Сейчас он представляет пророссийскую партию ОПЗЖ.

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