Закарпатская, Житомирская и Черниговская области перестали соответствовать критериям для смягчения карантина

Закарпатская, Житомирская и Черниговская области превысили допустимый показатель инцидентности, при котором разрешается смягчение карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 7 июня в Украине было пять регионов, не готовых ко второму этапу смягчения карантина. Это Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Сегодня к ним добавились еще три области.

В Житомирской области показатель инцидентности, то есть количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, вырос с 11,76 до 12,84 (+16 случаев за сутки), в Закарпатской - с 10,61 до 14,36 (+64 случая за сутки), в Черниговской - с 11,31 до 12,32 (+20 случаев за сутки).

Близки к тому, чтобы покинуть "зеленую" зону", Ивано-Франковская и Киевская области.

Напомним, что в большинстве регионов Украины уже начался третий этап смягчения карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, могут начать работу автошколы), а также восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом. Во многих регионах позволили работать ресторанам и кафе.

На 8 июня в Украине подтвердили 27 462 случая коронавируса. Вылечились 12 195 человек, а умерли 797.