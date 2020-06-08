Зеленский: пока мы не можем позволить массовые развлекательные мероприятия

"Коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине пока что не будут разрешать массовые развлекательные мероприятия.

Об этом он сообщил в понедельник в Офисе президента на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был не зря, уверен, что он спас много жизней. Но и в дальнейшем у нас ежедневно умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тысяч верующих. Однако священнослужители и прихожане, по словам Клименко, соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Также обсуждался вопрос запуска международного пассажирского сообщения. Первые внутренние авиарейсы, по словам министра Владислава Криклия, не были переполнены, несмотря на летний сезон.

Напомним, что карантин в Украине действует с 12 марта.

С 12 мая начался первый этап смягчения. Были открыты парки, скверы, парикмахерские, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

С 22 мая в Украине действует адаптивный карантин, когда регионам разрешают или запрещают смягчать карантин в зависимости от ситуации.