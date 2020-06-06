Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Умер российский актер Михаил Кокшенов
Умер российский актер Михаил Кокшенов
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов
Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов
Михайло Федоров: «Дуже багато людей приходять домовлятися і пропонують відсотки»
Михайло Федоров: «Дуже багато людей приходять домовлятися і пропонують відсотки»
В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом
В Украине за сутки подтвердили 553 новых случая заболевания коронавирусом
В Киеве нашли коронавирус у директора школы
В Киеве нашли коронавирус у директора школы
​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка
​Набсовет Укрэксимбанка отреагировал на звонок Зеленского главе правления банка
ГлавнаяПолитика

Зеленский: лучше Авакова пока никого нет

Президент ждет от министра завершения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Зеленский: лучше Авакова пока никого нет
Фото: Пресс-служба Кабмина

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет лучшего кандидата на должность министра внутренних дел, чем нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр", - заявил Зеленский.

Он подтвердил, что намерен дать Авакову возможность довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Я понимаю, из-за чего забастовки. Но я честно и откровенно отвечал на вопрос: если человек взялся за какое-то реально сенсационное, громкое дело, он должен его довести и не должен ее бросать, как, я боялся, чтобы из-за увольнения Рябошапки у нас не было вопросов по делу Гандзюк. Оно продолжилось, я думаю, что его доведут до конца, и заказчиков посадят за решетку. Так же с Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета, потому что он для общества стейкхолдер этой ситуации", - сказал президент.

Напомним, что Аваков бессменно возглавляет министерство внутренних дел с февраля 2014 года. За это время в Украине сменилось четыре премьер-министра: Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также