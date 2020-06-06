Зеленский: лучше Авакова пока никого нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него пока нет лучшего кандидата на должность министра внутренних дел, чем нынешний глава МВД Арсен Аваков.

Об этом он сказал на встрече с журналистами в субботу в Залесье, передает корреспондент LB.ua.

"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр", - заявил Зеленский.

Он подтвердил, что намерен дать Авакову возможность довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Я понимаю, из-за чего забастовки. Но я честно и откровенно отвечал на вопрос: если человек взялся за какое-то реально сенсационное, громкое дело, он должен его довести и не должен ее бросать, как, я боялся, чтобы из-за увольнения Рябошапки у нас не было вопросов по делу Гандзюк. Оно продолжилось, я думаю, что его доведут до конца, и заказчиков посадят за решетку. Так же с Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета, потому что он для общества стейкхолдер этой ситуации", - сказал президент.

Напомним, что Аваков бессменно возглавляет министерство внутренних дел с февраля 2014 года. За это время в Украине сменилось четыре премьер-министра: Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль.