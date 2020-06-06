"Слуги народа" предложили ввести возмещение за "боль и сожаление"

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает "возмещение вреда за боль и сожаление". Об этом говорится на сайте Рады.

Проект закона №3605 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаление" зарегистрировали 5 июня. Сейчас он передан на рассмотрение руководству Рады.

Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов, большинство из которых являются членами фракции "Слуга народа".

Среди них Галина Третьякова, Сергей Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолий Остапенко, Михаил Ананченко, Дмитрий Любота, Михаил Лаба, Елена Копанчук, Николай Бабенко, Алексей Кузнецов, Александр Качура, Павел Халимон, Даниил Гетманцев.

Напомним, ранее в Раду внесли законопроект о продаже тюрем.