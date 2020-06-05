Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
ГлавнаяПолитика

Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование

"Это будет не вместо голосования, а просто моделирование".

Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование
Фото: Прес-служби Мінцифри

Жители больших городов Украины на местных выборах 25 октября смогут протестировать онлайн-голосование, сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.

По его словам, у Кабинета министров нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.

Напомним, что 25 октября в Украине будут выбирать мэров городов и местные советы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также