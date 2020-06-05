Жители больших городов на местных выборах смогут протестировать онлайн-голосование

"Это будет не вместо голосования, а просто моделирование".

Жители больших городов Украины на местных выборах 25 октября смогут протестировать онлайн-голосование, сообщил в интервью LB.ua министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы готовим голосование на выборах в октябре, хотим запустить портал, где будет возможность проголосовать за своего кандидата. Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня", - пояснил министр.

По его словам, у Кабинета министров нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Сначала нужно подготовить инфраструктуру и параллельно развивать цифровые навыки.

Напомним, что 25 октября в Украине будут выбирать мэров городов и местные советы.