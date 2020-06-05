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МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке в Броварах

Следствие установило уже 67 фигурантов этого происшествия.

МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке в Броварах
Фото: facebook/Ігор Сапожко

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых участвовали в перестрелке в Броварах.

На сайте МВД указаны названия этих фирм: "Профохрана", "Охранная группа "Киев-центр", "ДВ-Секьюрити", "Охранная группа "Форт-3".

"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", - сообщили в МВД.

Лица, имеющие отношение к этим охранным фирмам, якобы неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Напомним, что перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Полиция установила 67 человек, которые принимали участие в конфликте. Из них 44 получили подозрения (пятеро - заочно).

29 человек арестованы на 60 дней без права внесения залога, двое арестованы  правом внесения залога, пятерых отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней, троих - под ночной домашний арест.

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