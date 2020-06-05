Верфь в Николаеве построит пять французских катеров ОCEA для МВД

Николаевская судоверфь "Нибулона" (владелец - Алексей Вадатурский) построит пять французских катеров Ocea для Министерства внутренних дел.

Об этом на заседании Верховной Рады в пятницу сказал министр Арсен Аваков.

Согласно подписанному в 2019 году контракту МВД получит 20 катеров ОCEA, пять из них должны быть полностью построены на одном из украинских предприятий. Французы выбрали "Нибулон", говорится на сайте МВД.

"Единственный завод, который умел работать с морским алюминием, на котором делали морские лодки такого класса - это феодосийский завод "Море", который сейчас находится на оккупированной территории. Поэтому в контракте между Госпогранслужбой и французской компанией ОCEA прямо прописано изготовление пяти кораблей из 20 на украинском предприятии. Исходя из анализа в настоящее время, французские партнеры остановили свой выбор на компании "Нибулон", который находится в Николаеве. Надеюсь, уже в этом году начнется производство. После реализации этого проекта Украина будет распоряжаться технологиями и сможет производить корабли из морского алюминия на материковой части страны. Локализация производства и была ключевым требованием при этом контракте" - сказал глава МВД.

Напомним, что проект с ОCEA рассчитан до 2024 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Катера будут размещаться в местах постоянной дислокации подразделений морской охраны - Одессе, Мариуполе, Бердянске, Измаиле и Килии.

Стоимость сделки - 136 млн евро. 15% от этой суммы Украина заплатит государственного бюджета, а остальные 85%, или почти 116 млн евро, возьмут в специальный кредит у французского казначейства с минимальными процентами.

"Нибулон" приобрел николаевский судостроительный завод "Лиман" в 2012 году. По данным компании, сейчас она спускает на воду почти каждый месяц по судну.