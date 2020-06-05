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Аваков выступил перед Радой на фоне митинга за его отставку

Министр заявил о поразительной динамике раскрываемости преступлений.

Фото: Рада ТВ

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил с отчетом перед Верховной Радой. В это время на площади перед парламентом проходил митинг за его отставку, сообщает корреспондент LB.ua.

"И МВД, и Нацполиция являются отображением, срезом и плотью от плоти украинского общества. Среди нас есть герои, трудяги и, к сожалению, нарушители закона. В любом обществе, в любой полиции мира встречаются негативные и резонансные события. Но принципально важно, как система МВД реагирует на эти события", - сказал он.

Аваков заявил, что при нем не прикрываются такие события, а реакция на них быстрая и жесткая.

"В отделе полиции Кагарлыка состоялся позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину. Негодяев сразу задержали, информацию передали в ГБР", - заявил он.

По его словам, этим событием многие воспользовались для того, чтобы атаковать полицию, "подтасовывая факты и транслируя обществу откровенную ложь".

Но, считает министр, на самом деле система МВД среагировала мгновенно и правильно: полицейских уволили, а подразделение расформировали.

"Нельзя забывать, что в полиции работают десятки тысяч полицейских, которые верно служат Украине, защищают закон, раскрывают преступления и выполняют боевые задачи в зоне ООС, рискую жизнью и здоровьем. Я обращаюсь к вам, уважаемые депутаты, не обвинять огульно весь 130-тысячный коллектив полиции из-за нескольких негодяев", - сказал он.

Аваков заявил, что полиция успешно справляется со своими основными задачами: раскрытие убийств в 2020 году - 92%, тяжких телесных повреждений - 92%, тяжких телесных повреждений со смертельным исходом - 91%, изнасилования - 91%.

"За последние три года динамика с 70% до тех цифр, которые вы видите. Мы видим поразительную динамику. Это ответ тем, кто огульно заявляет, что у нас якобы ничего не меняется", - сказал Аваков. 

Параллельно с выступлением Авакова на площади Конституции у здания парламента прошел митинг за его отставку, на который пришли около 500 человек. Активисты считают, что министр должен ответить за преступления своих подчиненных и покинуть должность.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

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