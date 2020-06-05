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Данилов назвал Россию "искусственным образованием, которое рано или поздно развалится"

Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сейчас Украина.

Данилов назвал Россию "искусственным образованием, которое рано или поздно развалится"
Алексей Данилов
Фото: zaraz.info

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Российская Федерация постоянно занимается выяснением отношений со своими странами-соседями, однако сама рано или поздно развалится.

Об этом Данилов заявил в интервью 24 каналу.

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится... Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни - это 100%", - убежден секретарь СНБО.

Данилов отметил, что Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сначала это были США, НАТО, Грузия, а сейчас Украина.

"Путин - это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", - добавил он.

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