"О повышении пенсионного возраста речи нет", - министр финансов про меморандум МВФ

Меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом не предусматривает повышение пенсионного возраста.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "1+1".

"О повышении пенсионного возраста речи нет", - сообщил министр, отвечая на вопрос, предусматривает ли меморандум повышение пенсионного возраста.

Он добавил, что меморандум предусматривает продолжение пенсионной реформы, суть которой заключается о неназначении спецпенсий судьям, прокурорам и т.д.

При этом Марченко отметил, этот меморандум не является госизменой.

По его словам, после получения средств от МВФ, Украина также получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и кредит 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Средства МВФ, по данным Марченко, будут направлена на финансирование дефицита госбюджета, который на текущий год предусмотрен около 8%.

"Лучше 5 млрд долларов на 18 месяцев, чем 8 млрд долларов - на 36", - сказал Марченко, комментируя сокращение программы с МВФ и по срокам и по финансированию.

Вместе с тем он подтвердил, что меморандум предусматривает продолжение реформы медицины, образования и налоговой.