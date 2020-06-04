Адвокат назвал незаконным решение суда о силовом приводе Порошенко на допрос

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань считает решение суда о силовом приводе Порошенко на допрос "очередным нарушением закона".

"В соответствии со статьей 482-2 УПК Украины, подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. Петра Порошенко о судебном заседании информировали и к участию в него не приглашали", - написал Головань в фейсбуке.

"Видим очередное подтверждение сугубо политического характера всех дел, с помощью которых пытаются помешать деятельности пятого президента Украины. Как мы неоднократно отмечали, это фактически на пресс-конференции 20 мая признал и сам президент Зеленский", - резюмировал адвокат.