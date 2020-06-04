Суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос 10 июня.

Об этом говорится в копии решения суда, которой располагают "Українськi Новини".

Отмеччается, что ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос. Суд удовлетворил ходатайство ГБР.

Допрос запланирован на 11:00.

Порошенко вызывается в качестве свидетеля.

Напомним, в производстве ГБР находится 20 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что все уголовные производства против экс-президента бесперспективны.

26 мая спецназ ГБР заблокировал вход в музей, где проходила выставка картин Порошенко. На этот день Порошенко вызывали на допрос по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через госграницу - речь шла о картинах, представленных в экспозиции.

ГБР вызвал Порошенко на допрос 29 мая, но его адвокаты заявили, что допрос не состоится, поскольку вызовы в формате размещения видеороликов на сайте ГБР не предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом Украины.