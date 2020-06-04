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Суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос

Допрос запланирован на 10 июня, на 11:00.

Суд разрешил ГБР принудительный привод Порошенко на допрос
Фото: eurosolidarity.org

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный  привод пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос 10 июня.

Об этом говорится в копии решения суда, которой располагают "Українськi Новини".

Отмеччается, что ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос. Суд удовлетворил ходатайство ГБР.

Допрос запланирован на 11:00.

Порошенко вызывается в качестве свидетеля.

Напомним, в производстве ГБР находится 20 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что все уголовные производства против экс-президента бесперспективны.

26 мая спецназ ГБР заблокировал вход в музей, где проходила выставка картин Порошенко. На этот день Порошенко вызывали на допрос по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через госграницу - речь шла о картинах, представленных в экспозиции.

ГБР вызвал Порошенко на допрос 29 мая, но его адвокаты заявили, что допрос не состоится, поскольку вызовы в формате размещения видеороликов на сайте ГБР не предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом Украины.

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