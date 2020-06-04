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Рада уволила вице-премьера Пристайко

В кабинете Шмыгаля начались перестановки. 

Рада уволила вице-премьера Пристайко
Фото: Макс Левин

Верховная Рада уволила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

За это проголосовали 296 депутатов.

"Выдающийся профессиональный дипломат. Я уверен, что Вадим Владимирович продолжит службу и свою работу на пользу и благо нашей страны. Я благодарю его", - заявил во время заседания парламента премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, что Пристайко был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука с конца августа 2019 года по март 2020 года.

В правительстве Дениса Шмыгаля он перешел на должность вице-премьера. 

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