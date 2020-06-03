"Приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии".

Президент Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко посетили кафе в Хмельницком вопреки карантину.

"Президент Владимир Зеленский прогулялся по центральной части города Хмельницкого и попробовал кофе в местном кафе", - сообщила его пресс-служба.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - говорится в инстаграме президента Украины.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Однако правительство Украины запрещает деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешено работать только летним площадкам, в том числе под тентами. За одним столом разрешено находиться не больше чем четырем посетителям одновременно.

Вместе с Зеленским за одним столиком находились как минимум еще пять человек, в том числе первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Фото: president.gov.ua

Посетители кафе должны находится в респираторах или защитных масках все время, кроме приема пищи.