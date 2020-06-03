Томенко пойдет на выборы мэра Киева

Бывший депутат Верховной Рады Николай Томенко примет участие в выборах мэра Киева.

Об этом говорится на сайте политической партии "Родная страна", которую он возглавляет.

Партия решила принять участие в местных выборах 25 октября, в частности в Киевской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областях. "Сейчас завершается формирование команды для выборов в городской совет столицы, а кандидатом на должность городского головы Киева партия определила Николая Томенко", - сказано в заявлении.

Томенко был депутатом Верховной Рады 4-8 созывов. В 2007 и 2008-2012 годах занимал должность заместителя вице-спикера. В 2016 году его лишили мандата из-за выхода из фракции БПП, по списку которой был избран.

В 2019 году Томенко неудачно баллотировался в Верховную Раду по списку "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Напомним, что с 2014 года должность мэра Киева занимает Виталий Кличко. Тогда он победил на внеочередных выборах с результатом 56,7% голосов. Второй была Леся Оробец.

Через год на очередных выборах он набрал 66,49% голосов. Ставший вторым Борислав Береза набрал в два раза меньше.

В 2020 году Кличко снова планирует баллотироваться.

Выборы мэра Киева и других больших городов Украины проходят в два тура.