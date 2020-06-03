Арахамия заявил, что не стоит ждать выражения недоверия правительству

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент не планирует выражать недоверие Кабинету министров, пишет "Укринформ".

По его словам, будут проведены одиночные кадровые ротации, назначение министров может пройти уже 4 июня.

"Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можна точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции", - сообщил Арахамия.

Он добавил, что многие депутаты имеют вопросы к министру внутренних дел, поэтому его пригласили на час вопросов к правительству на пятницу.

Напомним, что Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологии (Роман Абрамовский), культуры (Александр Ткаченко), а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Ольга Стефанишина).