Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер Армении заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
Євгенія Кравчук: «Уряд Гончарука був менш досвідченим, але він був більш "своїм"»
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
В аппарате Минздрава обнаружили первый случай заболевания COVID-19
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Украина готовится открыть первые КПВВ на Донбассе после 10 июня
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
Судью Барышевского райсуда, вынесшую решение по SkyUp, не могут отчислить из-за больничного
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
В Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
Ігор Палиця: "Ви переоцінюєте бажання Коломойського гратися в політику. Він вже награвся"
ГлавнаяПолитика

Арахамия заявил, что не стоит ждать выражения недоверия правительству

Новых министров могут назначить уже 4 июня. 

Арахамия заявил, что не стоит ждать выражения недоверия правительству
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент не планирует выражать недоверие Кабинету министров, пишет "Укринформ".

По его словам, будут проведены одиночные кадровые ротации, назначение министров может пройти уже 4 июня.

"Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можна точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции", - сообщил Арахамия.

Он добавил, что многие депутаты имеют вопросы к министру внутренних дел, поэтому его пригласили на час вопросов к правительству на пятницу.

Напомним, что Кабинет министров в среду зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении новых министров экологии (Роман Абрамовский), культуры (Александр Ткаченко), а также нового вице-премьер-министра вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Ольга Стефанишина).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также