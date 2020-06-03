Кабмин смягчил требования карантина для богослужений

Кабинет министров после консультаций с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций решил смягчить требования карантина для богослужений.

Соответствующие изменения были внесены в среду в постановление №392 от 20 мая.

Согласно условиям карантина в Украине были запрещены массовые мероприятия, в том числе религиозные, при участии больше 10 человек. С 22 мая в областях, которые соответствуют требованиям по смягчению карантина, разрешили проводить богослужения с прихожанами из расчета не больше одного человека на 10 квадратных метров площади здания.

По новым правилам эта норма с 5 июня снижается до 5 квадратных метров. Богослужения на улице разрешается проводить при соблюдении дистанции между прихожанами не менее 1,5 метра.

Напомним, что с 5 июня в рамках смягчения карантина будут разрешены внутренние авиаперелеты, а также работа ресторанов в помещениях.