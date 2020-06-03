За сутки боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате был ранен военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Боевики применяли запрещенные артсистемы калибра 152-мм, минометы калибра 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие и неуправляемые ракетные снаряды.

в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Старогнатовки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 152-мм калибра и 82-мм минометы.

Неподалеку от Павлополя российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня: утром из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты, кроме этого применили неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие.

Возле Богдановки противник задействовал 82-мм минометы, а рядом с Марьинкой - снайперское оружие.

Украинский защитников Водяного враг обстрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" по позициям ВСУ в районе Майорска, Новозвановки и Хутора Вильный российские наёмники на Донбассе вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования огневой активности не проявляли.

Напомним, 2 июня оккупационные войска целенаправленно вели огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов. По словам военных, за счет такой провокаций пророссийские террористы пытались заставить ВСУ открыть огонь по жилым домам. Однако Объединенные силы на провокацию не поддались.