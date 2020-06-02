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Количество нарушений ПДД за сутки уменьшилось на 40%, - Аваков

По состоянию на 18:00 системой автофиксации в Киеве зарегистрировано более 34 тыс. нарушений скоростного режима.

Количество нарушений ПДД за сутки уменьшилось на 40%, - Аваков
Фото: Kurs.if

Количество нарушений правил дорожного движения по сравнению с минувшими сутками уменьшилось почти на 40%.

Об этом вечером 2 июня сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По состоянию на 18:00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34 176 нарушений скоростного режима. Вчера в то же время было 57 880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%. Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!", - написал Аваков в твиттере.

Накануне сообщалось, что за первые 17 часов работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве было зафиксировано более 35 тыс. событий.

Ранее похожую статистку на основании данных за 9 часов работы обнародовал замминистра МВД Антон Геращенко. По его мнению, вероятность совершения ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, также снизится.

Напомним, полноценный запуск системы вначале планировали совершить 20 мая, но позже перенесли на 1 июня.

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