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За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тысяч кибератак

99% из них - это сетевые атаки прикладного уровня.

За неделю в Украине зафиксировали почти 11 тысяч кибератак
Фото: http://vesti.kz

За неделю, с 27 мая по 2 июня, система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10 767 различных видов кибератак.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы связи и защиты информации.

Отмечается, что количество таких атак растет в течение последних нескольких недель.

"Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 10767 различных видов атак, что на 56% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство (99%) из них - это сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 25 DDoS-атак, подавляющее большинство из которых - на сайты Офиса президента Украины", - сообщили в Госспецсвязи.

Всего системой киберзащиты за указанный период было зафиксировано 115459 подозрительных событий, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее их большинство касались выявления нестандартных протоколов или событий (66%), попыток сетевого сканирования (27%), выявления сетевого трояна (3%), веб-атак (2%) и попыток получения прав администратора (2%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2451 кибератаку, что на 27% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения (94% от общего количества) и фишинга (4%).

Напомним, с начала карантина СБУ разоблачила 385 интернет-агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 для нагнетания паники.

Ранее Киберполиция предупредила о фишинговых атаках под видом информирования о коронавирусе.

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