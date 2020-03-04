США выделят Украине $38 млн на киберзащиту

Украина и Соединенные Штаты Америки согласовали дальнейшие действия для укрепления совместной киберзащиты.

По итогам третьего раунда киберконсультаций был согласован новый проект ориентировочной стоимостью 38 млн долларов.

Об этом по итогам встречи с представителями Государственного департамента США сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Вдохновляющая встреча с делегацией Госдепартамента США по итогам 3-го раунда украино-американских киберконсультаций. Согласовали комплекс дальнейших шагов для укрепления общей кибербезопасности, в частности новый проект по киберзащите критической инфраструктуры Украины ориентировочной стоимостью 38 млн долларов", - написал Божок в твиттере.

Напомним, в декабре 2019 президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности.