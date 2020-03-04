Верховная Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 288 народных депутатов.

Фото: kmu.gov.ua Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019

Кулебе 38 лет, родился в Сумах. Выпускник Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, специальность - международное право. В 2003 году Кулеба стал атташе Службы главного юридического советника МИД Украины, был третьим секретарем управления юридического обеспечения. С 2005 по 2009 годы был секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

В 2010-2012 годах Дмитрий Кулеба работал начальником отдела департамента секретариата МИД. В 2013 году был советником вице-премьер-министра Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Также в 2013 году Кулеба возглавил Фонд культурной дипломатии "UART".

С июня 2014 года Кулеба занимал должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, где отвечал за создание стратегических коммуникаций МИД Украины. В апреле 2016 года Дмитрий Кулеба был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. С августа 2019 года Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете Алексея Гончарука.