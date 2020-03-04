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Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу

Вице-премьер в правительстве Гончарука перешел на другую должность.

Верховная Рада назначила министром иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 288 народных депутатов.

Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019

Кулебе 38 лет, родился в Сумах. Выпускник Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, специальность - международное право. В 2003 году Кулеба стал атташе Службы главного юридического советника МИД Украины, был третьим секретарем управления юридического обеспечения. С 2005 по 2009 годы был секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

В 2010-2012 годах Дмитрий Кулеба работал начальником отдела департамента секретариата МИД. В 2013 году был советником вице-премьер-министра Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Также в 2013 году Кулеба возглавил Фонд культурной дипломатии "UART".

С июня 2014 года Кулеба занимал должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций, где отвечал за создание стратегических коммуникаций МИД Украины. В апреле 2016 года Дмитрий Кулеба был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы. С августа 2019 года Дмитрий Кулеба - вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в кабинете Алексея Гончарука.

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