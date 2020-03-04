​Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом и напомнил о санкциях

Президент Ирана Хасан Рухани отверг предложение США помочь его стране в борьбе со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал PressTV.

Рухани обвинил США в том, что они "лгут, говоря о желании помочь Тегерану". "Наши граждане хорошо знают, что вы врете, что вы говорите неправду", - сказал он на заседании кабинета министров.

"Если вы действительно говорите правду, вы должны как минимум снять санкции с лекарств. Это будет первым шагом. И вы должны признать, что вы неправильно поступали с иранцами, и извиниться перед ними", - добавил Рухани.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов помочь Ирану в борьбе с коронавирусом. "Единственное, что они должны сделать, - попросить", - заявил Трамп.

Напомним, коронавирус охватил почти все иранские провинции. По данным министерства здравоохранения Ирана, за последние сутки в стране заболели коронавирусом 586 человек, 15 человек скончались. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 2922 человека, 92 человека умерли.

28 февраля в иранском городе Бендер-Аббас люди подожгли больницу, считая, что там разместят инфицированных из другого города.