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В четверг в Киеве до +19, днем небольшой дождь

В четверг в Киеве до +19, днем небольшой дождь
Фото: EPA/UPG

В четверг, 4 июня, в Киеве переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью и днем +3…+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в Сумской области умеренный дождь; днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, в Днепропетровской области небольшой, в Полтавской области умеренный дождь; днем дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Харьковской области небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только днем в Херсонской области небольшой, в Одесской и Николаевской областях умеренный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

3 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+20 градусов, в районе Приморского +13 градусов, в районе Одессы +14 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

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