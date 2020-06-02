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В Киеве 3 июня кратковременные осадки, до +18

На востоке прогнозируется до +22. 

В Киеве 3 июня кратковременные осадки, до +18
Фото: София Гаврилюк

В Киеве 3 июня облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие кратковременные дожди, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов. 

На западе Украины облачно, дожди, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов. В Карпатах дожди, температура ночью и днем +1…+6 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

Напомним, что дожди в Киеве и большинстве других регионов Украины наблюдаются на протяжении нескольких недель. 

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Источник: "Українські новини"
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