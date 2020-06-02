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После введения автофиксации нарушений ПДД их количество в Киеве упало на 40%

Это означает, что число ДТП также снизится. 

После введения автофиксации нарушений ПДД их количество в Киеве упало на 40%
Фото: facebook/Artem Shevchenko

В Киеве и области на второй день после введения автофиксации нарушений правил дорожного движения их количество сократилось на 40%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

В первый день нововведения, 1 июня, за 9 часов работы система зафиксировала 17 477 случаев превышения скорости. 

"А на второй день за те же 9 часов нарушителей стало 10 469, что на 40% меньше", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что вероятность совершения ДТП, связанных с нарушением скоростного режима, также снизится.

Напомним, что в Киеве и области за первые сутки работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано 57 880 случаев превышения установленных ограничений скорости. 

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года. На его реализацию потребовалось почти пять лет.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Полноценный запуск системы вначале планировали совершить 20 мая, но позже перенесли на 1 июня.

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