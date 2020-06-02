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Марина Порошенко передала ИФА-тесты и оборудование в реабилитационные центры и медучреждения Киевской области

А также 3 монитора для проведения онлайн-уроков.

Марина Порошенко передала ИФА-тесты и оборудование в реабилитационные центры и медучреждения Киевской области
Фото: eurosolidarity.org

В День защиты детей Марина Порошенко передала оборудование и средства защиты в детский реабилитационный центр и в медицинские учреждения в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Так, Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью Броварского городского совета получил от Фонда Порошенко 3 монитора для проведения онлайн-уроков, общение с персоналом и онлайн включение учащихся. Марина Порошенко отметила, что в условиях эпидемии коронавируса дистанционное обучение стало насущной необходимостью.

«Мы долгое время работаем вместе с Броварским реабилитационным центром, у нас долгая история. Мы помогали и в материально-техническом обеспечении - сделали так, чтобы заработал лифт, помогали, чтобы увеличилась площадь. Потому что в этом здании, когда мы начали сотрудничать, было несколько различных организаций. Сейчас это уже действительно заведение, которое может полноценно работать, оказывать реабилитационные услуги детям с инвалидностью в полном объеме», - рассказала Марина Порошенко.

Кроме того, Марина Порошенко также передала 400 швейцарских ИФА-тестов для определения наличия антител к COVID-19, 5 пульсоксиметров и 150 защитных костюмов для медиков Центра семейной медицины Амбулатории №7 и Станции экстренной помощи Броварской многопрофильной клинической больницы.

«На сегодняшний день мы действительно наблюдаем такую ситуацию, когда под угрозой в первую очередь оказались медицинские работники, потому что они первые контактируют с больными. К сожалению, нет достаточного обеспечения средствами защиты», - сказала Марина Порошенко.

Она отметила, что переданы костюмы высокого качества, многоразовые, сертифицированные. «Они являются надежными, и я надеюсь, что они пригодятся. Надеюсь, что они помогут защитить здоровье ваших работников. Думаю, что совместными усилиями мы сможем локализовать эту проблему, мы сможем сделать так, чтобы в случае второй третьей волны коронавируса мы были уже более подготовленными и обеспеченными всем необходимым», - отметила Марина Порошенко.

При этом она добавила, что швейцарские высокоточные ИФА-тесты компании Roche были доставлены Фондом Порошенко конце прошлой недели в Украину и уже с понедельника развозятся по всей Украине. Она подчеркнула важность использования этих тестов для скорейшего тестирования в частности врачей, которые являются первыми в группе риска из-за постоянного контакта с больным коронавирус, членов их семей, а также доноров крови.

Всего с начала пандемии у Порошенко уже потратили на помощь больницам, медикам и людям из уязвимых групп 100 млн гривен. В 2019 году были реализованы социальные и благотворительные проекты на сумму 200 млн гривен.

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