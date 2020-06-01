Оккупанты дважды обстреляли участок разведения войск "Петровское"

Еще два раза они обстреливали позиции Объединенных сил возле Гнутового.

С начала суток 1 июня вооруженные формирования РФ целенаправленно дважды обстреляли участок разведения №3 "Петровское" Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Около 11 часов по направлению от неподконтрольных украинскому правительству н.п. Викторовка и Петровское агрессор применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, рядом с Гнутовым противник открывал огонь из гранатометов разных систем. Позднее поблизости этого ж населенного пункта использовал беспилотник для сбрасывания выстрелов ВОГ-17.

"Вследствие обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники действовали решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою деятельность. Потери протиника уточняются.

Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.